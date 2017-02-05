Жительница Бразилии Вальдемира Родригес де Оливейра впервые решилась пойти под венец. Ее возлюбленному Апаресидо Диасу Джейкобу 66 лет, и они встретились в доме престарелых.

Эта невероятная история любви растрогала сердца волонтеров, работавших со стариками. Они решили помочь исполнить давнюю мечту пенсионеров: три года отношений они мечтали о свадьбе. И молодые люди решили помочь влюбленным. Они организовали веселую помолвочную вечеринку и устроили свадебную церемонию. Гостями стали жители дома престарелых и волонтеры.

Вальдемира очень счастлива. Она и не надеялась на исполнение своей мечты, но теперь в 106 она стала женой. Апаресидо не смущает, что его избранница старше него на 40 лет. Ведь он ее любит и не чает в ней души. Как он сам рассказал журналистам, это была любовь с первого взгляда.

«Я влюблена в него и очень дорожу им. Если его не станет, я не выдержу», — цитирует невесту британское издание The Mirror.

Фото: globallookpress.com