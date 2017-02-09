Французская актриса Леа Сейду (фр. Léa Seydoux) впервые стала мамой, сообщает журнал Paris Match. 31-летняя «девушка Бонда» родила сына, которого назвали Жоржем. Малыш появился на свет 19 января. Леа и ее избранник, 44-летний Андре Мейер на седьмом небе от счастья.

Слухи о том, что звезда фильмов «007: СПЕКТР» и «Жизнь Адель» беременна, появились еще в сентябре. Причиной стали пляжные фотографии звезды, на которых был явно виден округлившийся животик. Однако никаких комментариев Леа не давала, пока не появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто в платье, которое сказало все за нее.

Личная жизнь молодой женщины по-прежнему окутана тайной, но кто знает, может быть в скором времени мы узнаем о предстоящей свадьбе...

Фото: eastnews.ru