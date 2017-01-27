Западные издания пишут, что 31-летняя звезда сериала «Одинокие сердца» экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику. У девушки случился нервный срыв: она бегала по заднему двору полуобнаженной и кричала, что ее мать — ведьма, а мир рушится на глазах. Приехавшая по звонку соседей полиция приняла решение обратиться к медицинским работникам, которые и госпитализировали трясущуюся в нервном припадке Мишу. Сообщается, что актриса не противилась госпитализации.

Несколько дней назад Миша Бартон отметила день своего рождения в шумной компании, медики подозревают, что актриса злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.

Девушку уже неоднократно штрафовали за вождение в нетрезвом виде, а в 2009 году принудительно положили в клинику из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Сама Миша отрицала этот факт, рассказывая окружающим, что просто переживала эмоциональное потрясение, кроме того, у нее якобы резался зуб мудрости.

Фото: globallookpress.com