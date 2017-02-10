9 февраля в рамках нью-йоркской недели моды прошел показ коллекции La Perla. Шоу собрало целый калейдоскоп суперзвезд не только в зале, но и на подиуме. Среди участников дефиле были замечены юные топ-модели — Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс, Стелла Максвелл, Лаис Рибейро и другие.

Но настоящей королевой вечера стала Наоми Кэмпбелл. Супермодель 90-х по-прежнему в отличной форме, так и не скажешь, что через пару лет ей исполнится 50. Наоми с грацией пантеры прошлась по подиуму в темно-фиолетовой комбинации и необычном пальто такого же оттенка.

Похоже, Кэмпбелл знает секрет вечной молодости, с годами она все больше и больше хорошеет.

Хотя Наоми и славится своим неуравновешенным характером и не устает демонстрировать его на публике, это не мешает ей сохранять статус супермодели и продолжать получать самые «горячие» контракты с ведущими Домами моды.

Фото: instagram