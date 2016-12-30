В ночь на 2 января выходят долгожданные новые серии самого загадочного сериала про Шерлока Холмса и Доктора Джона Ватсона. Создатели сериала держат в строгой тайне все, что связано с сюжетом, однако, кое-какие сведения в прессу все же просочились. Осторожно, в материале могут присутствовать спойлеры!

Факт 1

У Джона Ватсона и его жены Мэри родилась дочь. Изначально не было известно, появится ли Мэри в новых сериях вообще. Ходили слухи, что она может трагически погибнуть, так и не произведя на свет ребенка. Но поклонники могут радоваться: в семье лучшего друга Шерлока Холмса родилась чудесная девочка по имени Розамунда. Судя по фотографиям, которые сумели сделать вездесущие папарацци, рожала Мэри не в самых комфортных условиях – в автомобильном тоннеле! Но все прошло хорошо, и уже через несколько дней на съемочной площадке уже присутствовала розовощекая девчушка в веселом розовом костюмчике. Также большое внимание было уделено съемкам крестин маленькой Розамунды – на них присутствовали все главные герои сериала. А еще у героев в первом эпизоде 4 сезона появится собака-ищейка.

Факт 2

Вполне возможно, что в сериале появится еще один брат Шерлока.

Как мы помним, в одной из последних серий Майкрофт Холмс, старший брат Шерлока произносит загадочную фразу: «Мне не свойственны приливы братского милосердия. Вы знаете, что случилось с другим братом?» Известно, что третьего брата зовут Шерринфорд. Фанаты сериала, которых в мире насчитывается несколько сотен миллионов человек, шутят, что сценаристы вполне могут закрутить сюжет так, что этим братом окажется Мориарти. Создатели сериала, разумеется, молчат, а вот актер Марк Гатисс, исполнитель роли Майкрофта, в одном из интервью приоткрыл завесу тайны: «У зрителей есть собственные представления о взрослениия наших героев, а у нас есть в распоряжении несколько намеков на то, каким было их странное воспитание». Так что не исключено, что в новых сериях будет присутствовать небольшой экскурс в детство всех трех братьев.

Факт 3

Непонятно, появится ли анонсированный в конце прошлого сезона Мориарти снова рядом с Шерлоком, но известно, что у гениального сыщика будет новый враг — Калвертон Смит. Изобретательного убийцу, который появляется в книге Артура Конан Дойля в рассказе «Шерлок Холмс при смерти», сыграл Тоби Джонс. Британский киноактер чрезвычайно горд, что ему доверили сыграть такого серьезного и важного персонажа. По «злодейству» Калвертону, конечно, никак не сравниться с Мориарти, но он окажется для Холмса серьезным противником, с котором сыщик не сможет справиться в одиночку. Первая серия, которую нам покажут, называется «Шесть Тэтчер», и в ней Холмсу и его друзьям предстоит раскрыть тайну исчезающих портретов бывшего премьер-министра Великобритании. «Шерлок при смерти» — вторая серия, а третья называется «Последняя проблема». Они выйдут 1, 8 и 15 января соответственно.