Миколас Орбакас

В первый раз Алла Борисовна (хотя тогда — просто Алла, странно называть по имени-отчеству 20-летнюю девчонку) вышла замуж в 1969 году. Выпускница музыкального училища в то время активно искала работу, а в цирковой бригаде как раз не хватало концертмейстера, Алла устроилась работать в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Бригада отправилась на летний «чес» по средней полосе России. Неустроенный гастрольный быт сближает — во время поездки Алла влюбилась в клоуна Миколаса Орбакаса, осенью они уже шли под венец. Пугачева сама сделала предложение Миколасу и потребовала, чтобы он поехал к ее родителям просить руки их единственной дочери. Через два года у них родилась дочь Кристина, примерно тогда же началось отчуждение — Алла проводила гораздо больше времени на гастролях, чем у плиты. Орбакас отнесся к амбициям жены с пониманием. Они развелись спустя ровно четыре года после свадьбы, но до сих пор часто видятся.

Александр Стефанович

Несколько лет Алла крутила малозначительные романы, но никаких серьезных планов на своих поклонников не строила. Пока в 1976 году на горизонте не появился режиссер Александр Стефанович. Познакомил их друг Пугачевой, композитор Леонид Дербенев: «Саша, нужно помочь одной хорошей девочке, только учти, она без тормозов».

Алла доказала справедливость этого определения, в первый же вечер знакомства расписавшись в записной книжке Стефановича собственной кровью. Эпатажная выходка пленила режиссера. И он взялся помогать «девочке» — на тот момент уже законной жене. Именно Стефанович придумал Алле образ сильной женщины, обучил ее основам самопиара, а заодно и показал ее дочку Кристину Ролану Быкову, который как раз подыскивал главную героиню для фильма «Чучело». Но брак не выдержал столкновения амбиций. Алла уже была дивой, Стефанович — режиссером-тираном, никто из них не хотел быть ведомым. Супруги развелись и с самого начала 80-х годов не сказали друг другу ни слова.

Евгений Болдин

В 1985 году Пугачева снова решила прогуляться в ЗАГС — на этот раз с Евгением Болдиным, директором программ фестивального отдела Росконцерта. Они были знакомы уже более семи лет. Злые языки утверждали, что Алла, явно не стремящаяся к семейной жизни, вышла замуж только для того, чтобы ее выпустили в заграничное турне — незамужняя мать-одиночка казалась партийным функционерам ненадежной. Брак был абсолютно светским — ни Алла, ни ее третий муж не сдерживали свои страстные порывы и часто заводили романы на стороне. Примерно в это время Пугачева увлеклась сперва молодым певцом Челобановым, потом Виктором Кузьминым. Тем не менее, отношения с Болдиным были самыми уважительными и мирными. Пусть и недолгими — они разъехались год спустя после официальной свадьбы, но развелись только в 1993 году. Алла отметила развод песней «Сильная женщина».