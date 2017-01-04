50-летняя певица и танцовщица, сестра «короля поп-музыки» Джанет Джексон родила первенца, об этом сообщает издание People. Мальчик появился на свет 3 января, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана (Eissa Al Mana) на свет», — сообщает источник.

В декабре 2012 года Джанет тайно обручилась с катарским миллиардером Виссамом аль-Мана, а в начале 2013 года пара поженилась. Возлюбленный звезды моложе ее на девять лет и очень богат.

О беременности Джанет стало известно в мае прошлого года, когда певица опубликовала видео, в котором сообщила, что намерена отменить гастрольный тур и посвятить себя планированию семьи.

«Я хочу, чтобы вы узнали об этом первыми. Мы с мужем занимаемся планированием нашей семьи, поэтому я должна прервать тур. Пожалуйста, поймите, что для меня сейчас это очень важно. По настоянию врача я должна отдохнуть, но я про вас не забыла. Я продолжу тур сразу же, как смогу», – с такими словами обратилась к поклонникам певица.

Кроме этого, год назад стало известно, что Джанет приняла ислам и настолько серьезно относится к вере, что даже изменила сценические костюмы и танцы - на более скромные.

Источник издания The Sun рассказал: «Она чувствует, что эта религия действительно предначертана ей. Она рассказала о своем выборе семье, они уважают этот шаг».

Фото: globallookpress.com, twitter.com

