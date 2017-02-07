На днях в столичном «Иллюзионе» состоялась премьера фильма Марка Ротемунда «Несмотря ни на что», которую озвучивала Диана Гурцкая, а тифлокомментатором выступила Ирина Безрукова.

На премьере Безрукова появилась в сопровождении молодого мужчины, который не отходил от нее ни на шаг, предупреждая все ее желания. У публики создалось ощущение, что мужчина и женщина вышли в свет как пара, что, впрочем, пока не подтверждено. Известно, что мужчина по имени Станислав выполняет обязанности пресс-секретаря знаменитости, находясь рядом с ней практически круглые сутки. О своем спутнике Ирина сообщила с улыбкой: «Ну а что? У меня новая жизнь, все новое! Недавно вот вернулась из большого путешествия: была в Баварии, других уголках Европы – очень понравилось», пишет «ДниРу».



Фильм «Несмотря ни на что» повествует о проблемах, с которыми сталкивается инвалид по зрению. Ирина, которая прошла специальные курсы и стала профессиональным тифлокомментатором высшей категории, озвучивала действо фильма для людей с ограниченными возможностями или отсутствием зрения.

«Тифлокомментирование — это описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без специальных словесных пояснений. Если использовать простые сравнения, то это ближе всего к комментированию футбольного матча. Но когда мы не слышим разговоры футболистов, можно комментировать как хочешь, не обращая внимание на время. Тифлокомментатор же должен молчать, когда говорят актеры, потому что зритель, в первую очередь, пришел услышать именно текст произведения, он должен воспринять именно спектакль, а тифлокомментарий – это дополнительная звуковая история, как радиотеатр», — рассказала Ирина в одном из интерью.

Фото: globallookpress.com, instagram.com