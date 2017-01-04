Популярная певица Лолита решила воспользоваться «окном» в напряженном концертном графике, чтобы заняться собственной красотой и продлением молодости. Лолита собирается сделать лазерную шлифовку лица, по признанию актрисы, она уже прибегала к подобной процедуре и осталась ей весьма довольна.

«Подобную процедуру я уже делала семь лет назад, в этой же клинике, у моего любимого хирурга Андрея Искорнева. И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет...», — цитирует слова Милявской «СтарХит».

Несмотря на то, что процедура разовая, последующее восстановление требует времени, именно поэтому певица выбрала свободное от гастролей время.

«После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли».

А вот от пластики лица певица отказалась по рекомендации ее врача, который считает, что у Лолиты хорошая наследственность.

«Пластику, кстати, делать не собираюсь – Андрей сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно», — откровенничает Лолита.

Фото: instagram.com