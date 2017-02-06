Младшему сыну Алены Свиридовой Григорию исполнилось 13 лет. Гордая мать опубликовала снимок с сыном, снабдив его подписью: «Теперь он официальный тинэйджер:) ура! Люблю тебя, мой сын!!!».



Популярная исполнительница родила второго сына в 41 год, в одном из интервью певица призналась, что никаких опасений из-за родов после сорока она не испытывала.

«Я подумала, что я все равно справлюсь. Справились же с первым, когда у нас толком и не было ничего. А сейчас это уже пара пустяков», — призналась артистка.

Фотографии с сыном понравились подписчикам, которые оставили большое количество хвалебных комментариев под публикацией:

«Очень Вы красивые — с Гришей!!», «Растет как на дрожжах твой красавец!», «Симпатишшный то какой», «Какой суперский сыночек с супер мамой!».

Кроме 13-летнего Григория, у Алены Свиридовой есть сын от первого брака Василий, которому уже 33 года. С 17 лет он живет с отцом в Канаде и видится с мамой раз в год.



Фото: instagram.com