Ведущая программы «Доброе утро» Арина Шарапова удивила подписчиков неожиданной фотографией из гримерной в телецентре «Останкино». Поклонники, привыкшие видеть Арину со стильной, гладкой укладкой, даже не сразу поняли, кто изображен на снимке, а некоторые из них решили, что на фото позирует Алла Пугачева.

«А так? New Look?», — игриво подписала кадр Шарапова.



Фолловеры разделились во мнениях, многие из них не оценили new look звезды: «Это точно Арина Шарапова?», «Вы - не вы», «лучше не надо», «Нет, не надо так», «Похожи на Пугачеву!», «Катастрофа», «А-ля Алла Борисовна».



Кроме необычной прически некоторым поклонникам бросилось в глаза то, что Арина похудела и помолодела: «Помолодела !!!!!выглядите супер!», «Похудевшая, как всегда на позитиве».



В одном из интервью Шарапова призналась, что придерживается системы правильного питания, занимается йогой и использует мезотерапию для сохранения молодости кожи.

Фото: instagram.com, starface.ru