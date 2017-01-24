В минувшие выходные 26-летняя Розалинд Росс и 61-летний актер Мел Гибсон стали родителями. У пары родился мальчик, которому дали имя Ларс Джерард Гибсон. Официальный представитель актера подтвердил эту информацию.

Мел Гибсон - многодетный отец, у него уже есть восемь детей от предыдущих отношений: семеро, рожденных в браке с Робин Мур ( брак длился, кстати, почти 30 лет) и одна дочь Люсия от отношений с Оксаной Григорьевой.

Издание People сообщает, что очередной наследник актера появился на свет 22 января в одной из клиник Лос-Анджелеса.

По словам представителя актера, супруги взволнованы радостным собитием, а Мел просто на седьмом небе от счастья.

О том, что пара ожидает ребенка стало известно в сентябре, к этому времени Мел и Розалинд встречались уже два года, которые Мел назвал самыми счастливыми в своей жизни.

Фото: eastnews.ru