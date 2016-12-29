Бывшая супруга Прохора Шаляпина, Лариса Копенкина, все чаще подвергается нападкам пользователей Сети за любовь к ярким нарядам. Каждая фотография, опубликованная 61-летней знаменитостью, подвергается критическому анализу. Женщину упрекают в пошлости и безвкусице, раз за разом сообщая ей о том, что в зрелом возрасте женщине не пристало наряжаться в столь откровенные и кричащие платья и костюмы.

Вчера Лариса опубликовала праздничный снимок возле наряженной елки, однако фолловеры обрушились на нее с критикой.



«Ужас, нет слов, никакого вкуса нет у женщины. Пошло!», «Ужасно. И совершенно человек лишен вкуса и чувства меры.... Словом- не по возрасту», «Сильная, позитивная женщина ! но стилист бы не помешал», «Наймите стилиста,с вашим достатком не солидно ходить в вещах" назад в прошлое" так давно уже не одеваются», — выражали свое мнение пользователи Instagram.

Копенкина, которая известна легким и веселым нравом, на этот раз не выдержала и решила ответить обидчикам. Свой ответ она проиллюстрировала еще более ярким одеянием, слова, обращенные к критикам, облекла в немного корявую стихотворную форму и завершила свой пост на позитивной ноте, поздравив всех с наступающими праздниками.

«Критикуют тут меня, что не так одета я. Только Я сама решу, что и как и с кем ношу. Я же к вам не захожу, жизни вас я не учу, сами вы ко мне зашли, не понравилось - ушли! Бантик Я вот прицеплю, дааалеко тогда пошлю. Улыбайтесь Господа, жизнь - она прекрасная! На пороге Новый год - веселись давай народ!!!». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com