Сегодня популярному певцу исполняется 35 лет. Мы решили поздравить его с этим знаменательным событием, а заодно рассказать вам то, что мы знаем о Билане, а вы, скорее всего, нет!

Про имя

Вся страна знает, что настоящее имя звезды вовсе не Дмитрий, а Виктор. И не Билан, а Белан. Мальчик родился в 1981 году в Карачаево-Черкессии в местечке Усть-Джегута. Счастливые родители назвали сына Витей. Когда певец стал всерьез заниматься своей сольной карьерой, ему посоветовали взять псевдоним. Так появилась звезда по имени Дима Билан. Неизвестное в этом факте лишь то, что в 2008 году певец сменил свои персональные данные официально. Теперь в его паспорте в графе «имя» написано Дима (не Дмитрий), а в графе «фамилия» — Билан.

Про прозвище

Когда Дима (то есть еще Витя) был маленьким, он рос настолько въедливым и подозрительным, что родные называли его Шерлоком Холмсом. Книгами Артура Конан Дойла зачитывалась вся семья будущей звезды, и он сам тоже. Сегодня певец уверяет, что нисколько не изменился с возрастом, и по-прежнему может претендовать на это прозвище!

Про работу

Билан никогда не был ленивым мальчиком и всегда старался помогать родителям. Он был так рад, когда они подарили ему аккордеон, что решил сам зарабатывать деньги. Он не пел на улицах, а стал выращивать зелень в огороде на продажу. Укроп, петрушка, кинза – свежие, только что сорванные с грядки пучки разлетались как горячие пирожки.