Бритни Спирс потянуло на молодых: 35-летняя певица сейчас встречается с 22-летним манекенщиком и тренером Сэмом Асгари. Он выглядит очень сексуально, но на этом певиаца не остановилась. Спирс окружила себя красивыми мужчинами: в ее подтанцовке целая «армия».

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears)Янв 19 2017 в 9:31 PST

Вчера Бритни показала в своем Instagram фотографию в окружении танцоров. «Это армия Бритни! Спасибо вам, люблю вас всех!», — написала звезда. Певица поблагодарила их, ведь вместе они выиграли сразу две премии People's Choice. Она получила премии в категориях «Самая яркая поп-исполнительница» и «Самая яркая исполнительница».

Сама Бритни выступала в черном кожаном купальнике. Зарубежные фанаты отметили, что шоу получилось очень ярким. В этот раз шоу прошло без проишествий.

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears)Янв 1 2017 в 11:17 PST

Видео опубликовано Britney Spears (@britneyspears)Янв 20 2017 в 5:49 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com