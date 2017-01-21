Бритни Спирс потянуло на молодых: 35-летняя певица сейчас встречается с 22-летним манекенщиком и тренером Сэмом Асгари. Он выглядит очень сексуально, но на этом певиаца не остановилась. Спирс окружила себя красивыми мужчинами: в ее подтанцовке целая «армия».
Вчера Бритни показала в своем Instagram фотографию в окружении танцоров. «Это армия Бритни! Спасибо вам, люблю вас всех!», — написала звезда. Певица поблагодарила их, ведь вместе они выиграли сразу две премии People's Choice. Она получила премии в категориях «Самая яркая поп-исполнительница» и «Самая яркая исполнительница».
Сама Бритни выступала в черном кожаном купальнике. Зарубежные фанаты отметили, что шоу получилось очень ярким. В этот раз шоу прошло без проишествий.
Фото: instagram.com, globallookpress.com