Фанаты ждут, что в этом году Джейсон Стетхем станет отцом в первый раз Его невесту Рози Хантингтон-Уайтли заподозрили в беременности. Голливудский актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе уже 6 лет. К конце прошлого года они объявили о помолвке. Поклонники с нетерпением ждут новостей о свадьбе и, конечно же, о первенце.

Теперь же модель дала повод предполагать, что совсем скоро одна из самых красивых пар шоу-бизнеса станет родителями, сообщает портал WMJ.ru. Рози выложила в своем блоге фотографию с широком пончо.

Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw)Янв 2 2017 в 6:47 PST

«Старт захватывающим перспективам на год положен», — подписала кадр блондинка. Ее поклонники тут же предположили, что она намекает на скорое пополнение в семействе.

Однако сама красавица хранит молчание. Представители модели резко отказались комментировать интересное положение девушки.

Фото: instagram.com, globallookpress.com