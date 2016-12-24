2016 год стал последним в семейной жизни многих российских и зарубежных звезд. И даже под конец года все еще поступают новости о расставаниях. На этот раз о разрыве объявили Мартин Фримен и Аманда Аббингтон.

После 15 лет совместной жизни и всего нескольких месяцев брака вдруг Фримен заявил об окончании отношений. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BBC. «Я больше не с Амандой. Но мы сохранили очень теплые дружеские отношения. Я всегда буду ее любить», – поделился актер.

Что стало причиной расставания, звезда не рассказал. У пары двое детей — 10-летний Джо и 8-летний Грейс. С кем будут жить они, тоже не сообщается.

Поклонники не могут поверить в случившееся. «Это так печально!», «15 лет вместе, и все впустую...», «Я бы предпочел, чтобы они были счастливыми порознь, чем несчастными вместе», — сожалеют фанаты и пишут актерам словам утешения и поддержки.

Фото: globallookpress.com