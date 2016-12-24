Актер Вин Дизель считается одним из самых красивых в Голливуде. Он привык к тому, что женщины восхищаются им. Однако он встретил девушку, которая заставила его потерять дар речи.

Вин Дизель давал интервью бразильской видеоблогерше Карол Морейре. Она спрашивала его о новом фильме «Три икса: Мировое господство», который выйдет на экраны в 2017 году, а также о съемках и его дружбе с Томом Хэнксом. Однако Дизель с трудом отвечал на вопросы, все время смеялся и не мог сосредоточится. В результате актер вскочил и встал перед Карол на колени. «Я люблю тебя... Боже, она такая сексуальная, я просто не могу держать себя в руках. Ты это видел? Она же самая красивая женщина в Бразилии!» — воскликнул актер, обращаясь к ассистенту за кадром.

Журналистка была смущена, закрывала лицо руками и смеялась. Дизель ушел, так и не закончив интервью. Мнение поклонников разделились. Кто-то осудил Дизеля за такой поступок, ведь из-за его несдержанности оним так и не узнали о новом фильме. А кто-то возложил вину на блогершу: она должна была быть готова к такой ситуации и уговорить его остаться.

Напомним, что Дизель живет со своей подругой, фотомоделью Паломой Хименес. У них трое детей.

Фото опубликовано Vin Diesel (@vindiesel)Ноя 26 2016 в 4:59 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com