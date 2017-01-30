39-летний актер Игорь Петренко в четвертый раз стал отцом: его жена, молодая актриса из Санкт-Петербурга Кристина Бродская, родила дочь. О счастливом событии в жизни семьи поведал отец Кристины Давид Бродский.

«Дважды дед в 45 лет!», — сообщил счастливый мужчина в соцсетях.

39-летний актер и его молодая жена уже воспитывают дочь, Софию-Каролину. Для Игоря, впрочем, малыш станет уже четвертым по счету. Все члены его большой семьи дружат между собой. Так, на их с Кристиной свадьбе присутствовали Матвей и Корней — его сыновья от предыдущего брака с Екатериной Климовой.

Игорь Петренко и Кристина Бродская официально поженились в этом году, расписавшись в одном из калининградских ЗАГСов и тайное венчание в одном из храмов Калининградской области, на празднование были приглашены около 40 гостей.

Фото: globallookpress.com, архивы пресс-служб