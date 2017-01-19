Знаменитый актер театра и кино 58-летний Сергей Гармаш впервые стал дедушкой. Несмотря на то, что актер не любит распространяться о событиях, происходящих в его личной жизни, новость о том, что дочь Сергея Гармаша 28-летняя Дарья родила первенца, мгновенно облетела кинотусовку. Как оказалось Дарья подарила своему супругу Павлу Сидорову сына в начале января, младенец появился на свет в одной из столичных клиник.

Сергей Гармаш с дочерью Дарьей

Пара оформила свои отношения официально в 2015 году, после восьми лет романтических отношений. Новоиспеченные супруги отметили свое бракосочетание в московском ресторане на Чистых прудах, после чего отправились в свадебное путешествие в небольшой турецкий город Гечек, сообщает сайт Letidor.ru

У Сергея Гармаша, который состоит в браке со своей женой Инной Тимофеевой долгие годы, двое детей: Дарья, родившаяся в 1988 и Иван 2006 года рождения.

Фото: социальные сети, starface.ru