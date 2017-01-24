Сегодня в прессе появилась информация о тайной свадьбе актрисы Анастасии Мельниковой, которую та якобы сыграла в Санкт-Петербурге 17 января.

Актриса призналась изданию «Комсомольская правда», что просто шокирована этими «новостями», впрочем, как и ее близкие, которые узнав о событии измучили ее звонками.

«И близкие люди сами, прочитав это, звонят мне и говорят: «Настя, ты вышла замуж, а нам не сказала? Не позвала?» - смеется Мельникова. - Приходится объяснять, что все ложь от слова до слова, что конечно, я бы их позвала».

Анастасия призналась, что уже несколько месяцев некие журналисты выспрашивали ее о женихе и предстоящей свадьбе, после чего звонили друзьям актрисы с этими же вопросами, на которые те ответа дать не могли. Мельникова со смехом сообщила, что обязательно сообщит журналистам, если действительно выйдет замуж.

«Когда будет, я вам обязательно скажу! Но в ближайшее время мне не до свадеб, дел много».

Фото: eastnews.ru