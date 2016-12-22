Российские СМИ сообщают, что вчера Ольга Арнтгольц стала мамой. Мальчик, весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра, появился на свет в одном из лучших столичных роддомов.

Ольге долгое время удавалось сохранять беременность в тайне. О том, что сестра-близнец Татьяны Арнтгольц беременна стало известно только когда Ольга находилась на девятом месяце.

Ольга воспитывает дочь Анну от брака с Вахтангом Беридзе, которой в октябре исполнилось три года. Отцом сына Арнтгольц стал 41-летний режиссер Дмитрий Петрунь.

Как рассказала подруга Ольги, Анна Вертинская, Дмитрий и Ольга вместе уже несколько лет.

«Роман Петрунь и Арнтгольц начался пару лет назад во время съемок сериала «Офицерские жены», где Оля сыграла одну из главных героинь, а Дима был режиссером. Петрунь очень харизматичный и к тому же талантливый мужчина На него многие дамы обращают внимание. Но он как-то сразу выделил Арнтгольц и окружил ее особой заботой», — рассказала Анна.

Фото: eastnews.ru