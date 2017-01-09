«Золотой состав» группы «ВИА Гра» выступил на фестивале «Рождество на Розе Хутор»

В Сочи прошел рождественский музыкальный фестиваль «Рождество на Розе Хутор», который завершился творческим вечером Константина Меладзе. Впервые на одной сцене выступили два состава группы «ВИА Гра»: старый, или «золотой состав» — Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Мейхер, и новый — Настя Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег.



Стоит отметить, что Надежда Мейхер из «золотого состава» впервые вышла на сцену после ухода из группы.

Альбина Джанабаева опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок с Надеждой Мейхер, подписав его: «С моей Надией».



Поклонники оставили под публикацией массу восторженных комментариев: «Как же я люблю именно ваш дуэт», «Сногсшибательной красоты», «Лучшие от "Виа гры"».

Фото: instagram.com