Актер Алек Болдуин показал в своем Instagram новый снимок, который вызвал много вопросов у подписчиков. Он показал бейсболку с надписью на ломанном русском языке. «Сделать америки здорово снова», — гласит надпись на кепке актера. Сам Болдуин никак не прокомментировал выбор головного убора.
Скорее всего, это неправильный перевод лозунга нового президента США Дональда Трампа «Make America great again», который переводится как «Сделаем Америку снова великой». Болдуин исполняет роль нового президента в одном из сатирических еженедельных шоу на канале NBC. Подписчики актреа предположили, что эта надпись сделана для нового выпуска передачи.
Пост собрал множество комментариев, среди которых были даже ответы на русском языке. Кто-то предлагал поправить ошибки в надписи, другие предположили, что актер просто воспользовался машинным переводом от Google. Были даже те, кто шутливо предложили получить Болдуину российское гражданство.
Фото: instagram.com, globallookpress.com