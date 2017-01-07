Актер Алек Болдуин показал в своем Instagram новый снимок, который вызвал много вопросов у подписчиков. Он показал бейсболку с надписью на ломанном русском языке. «Сделать америки здорово снова», — гласит надпись на кепке актера. Сам Болдуин никак не прокомментировал выбор головного убора.

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin)Янв 6 2017 в 8:26 PST

Скорее всего, это неправильный перевод лозунга нового президента США Дональда Трампа «Make America great again», который переводится как «Сделаем Америку снова великой». Болдуин исполняет роль нового президента в одном из сатирических еженедельных шоу на канале NBC. Подписчики актреа предположили, что эта надпись сделана для нового выпуска передачи.

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin)Окт 8 2016 в 9:53 PDT

Пост собрал множество комментариев, среди которых были даже ответы на русском языке. Кто-то предлагал поправить ошибки в надписи, другие предположили, что актер просто воспользовался машинным переводом от Google. Были даже те, кто шутливо предложили получить Болдуину российское гражданство.

Фото: instagram.com, globallookpress.com