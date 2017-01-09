В 2017 году Россия отправит на «Евровидение» финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова, сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на анонимный источник с «Первого канала». Сообщается, что кандидатуру артиста уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала, отвечающего за трансляцию шоу.

Издание Life.ru сообщает, что в этом году снова было принято решение не проводить национальный отбор. Обычно музыканты подают заявки на участие в конкурсе, тем самым возникает вероятность появления таких ярких артистов, как, например, «Бурановские бабушки». Или видеоподборок, над которыми смеется весь мир.

«Исполнителя для "Евровидения" выберут, как в последние несколько лет, – советом российского оргкомитета. Уже через месяц "Первый канал" планирует озвучить свое решение представителям Международного музыкального конкурса, которым принадлежит исключительное право первыми официально назвать участника от той или иной страны», — цитируют СМИ слова инсайдера.

Сам Панайотов утверждает, что сам он пока находится в неведении. «Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — говорит он. Сейчас музыкант, вероятно, занят планированием своей жизни.

Напомним, что ряд российских звезд против участия страны в этом конкурсе. Так, Иосиф Пригожин открыто призвал общественность бойкотировать «Евровидение-2017» и объяснил, почему нужно это сделать.

Фото: instagram.com