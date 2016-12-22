Один из ярких участников пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов готовится к полуфинальному выступлению, на котором сразится с Дарией Ставрович. Судя по записи, сделанной певцом, он не сомневается, что в итоге победителем конкурса станет кто-то из подопечных Григория Лепса, то есть он или Дария.

«Ну что ребята.. Вы готовы к поединку года? В эту пятницу надеюсь на вашу поддержку! Важен каждый ГОЛОС! #панайотов #лепспобедит», — сообщил Панайотов.

Некоторые из подписчиков заметили, что Дария не агитирует за себя, и упрекнули Панайотова в том, что он так активно собирает голоса. Впрочем, фанаты Панайотова справедливо заметили, что это личное дело каждого.

Недавно Дария сообщила, что порядком устала от участия в проекте, и уверена, что победа ей не достанется.

Напомним, что в полуфинале в команде каждого из наставников останется по одному человеку. Григория Лепса представят Панайотов и Ставрович, Леонида Агутина — Ксения Коробкова и Дарья Антонюк, Полину Гагарину — Михаил Житов и Сардор Милано, а Диму Билана — Олег Кондраков и Кайрат Примбердиев.

Фото: instagram.com