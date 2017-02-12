47-летний певец Александр Васильев, лидер группы «Сплин», к сожалению, не видет блоги в соцсетях. Поэтому каждая новая фотография исполнителя вызывает восторг у подписчиков. Вчера Тина Канделаки опубликовала фотографию с полным составом группы «Сплин».

«Сплин» были популярны в 90-х и 2000-х годах, однако и сейчас у них большая армия поклонников. Подписчики сразу отметили, как изменился Васильев. Некоторые даже не сразу узнали исполнителя. «Под музыку Саши я любила, люблю и буду любить...#Сплин», — подписала снимок Канделаки.

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Фев 11 2017 в 12:50 PST

Последний раз на больших экранах исполнитель хита «Выхода нет» появлялся почти полгода назад на передаче у Ивана Урганта.

Фото опубликовано СПЛИН | SPLEAN (@spleanband)Сен 27 2016 в 6:11 PDT

О личной жизни Васильева известно немного. Он был женат два раза. От первой жены Александры в 2006 года родился сын Леонид. Этому событию певец посвятил песню «Сын» из альбома «Раздвоение личности». Вторую жену зовут Ольга. В 2014 у них родился второй сын Роман.

Фото опубликовано СПЛИН | SPLEAN (@spleanband)Дек 7 2016 в 11:52 PST

Фото: instagram.com, shutterstock.com