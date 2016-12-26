На сайте WMJ.ru вышло интервью с молодой, но уже довольно известной актрисой Александрой Бортич. Мы запомнили ее по фильмам «Неуловимые», «Духless 2», «Про любовь» и сериалу «Полицейский с Рублевки». 29 декабря состоится премьера исторической ленты «Викинг», где красавица-блондинка сыграла драматическую роль. Она рассказала, что помогло ей, 22-летней девушке без профильного образования, добиться успеха в столь короткие сроки.

«Не буду утверждать, что я пахала всю жизнь, чтобы попасть в кино, потому что это не так», — скромно признается она.

«Мне постоянно выпадают шансы, которые я стараюсь не упускать. Мне безумно везет, правда! Везет на режиссеров, на проекты, на партнеров — о таком обычно и не мечтают! У меня есть прекрасный список "кинопап", с которыми мне довелось сниматься, — это Константин Лавроненко, Роман Мадянов, Андрей Смоляков, Сергей Пускепалис. Недавно была экранной дочерью Сергея Шакурова. Поверьте, это ни с чем не сравнимое удовольствие — работать с такими мэтрами», — сообщила она.

Актриса считает, что именно везение помогло ей сняться в ее первой картине «Как меня зовут», а после попасть в большие проекты — «Викинг», «Духless 2». В остальном — заслуга ее партнеров, ведь многое зависит от коллектива. Впрочем, нельзя сказать, что роли даются Саше легко.

Для того, чтобы вжиться в образ полоцкой княжны Рогнеды, родителей которой задушили, а сама она была изнасилована князем Владимиром, актрисе потребовалось ознакомиться с историческими книгами, «Повестью временных лет» и научиться владеть ножом. «Невероятно сложно было играть эту роль и тем более пытаться ассоциировать образ с собой», — вспоминает она.

Партнерами Саши по картине «Викинг» стали Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко и другие известные актеры. Мы уже запланировали поход в кинотеатр. А вы?

Фото: globallookpress.com