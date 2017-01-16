Популярный певец Алексей Воробьев переживает личную драму. Все случилось как в плохом кино: он вернулся на один день, чтобы неожиданно нагрянуть к своей девушке, и застал ее с другим. «Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки - лучше предупреждайте о своих намерениях», — написал он тогда. Позже мужчина дал понять, что думает о подобного рода девушках:

Позже он удалил этот пост и написал: «13 часов в небе отрезвляют, а музыка позволяет очиститься. Меня всегда спасала, и по-прежнему спасает только работа. Прошу простить мой приступ ярости. Эта дверь захлопнута, двигаемся дальше». В своей новой записи он признался в любви к другу, который рад и верен ему всегда:

Моя маленькая ушастая любовь... #ЭлвисМэлвис Фото опубликовано Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow) Янв 16 2017 в 2:29 PST

«Только, пожалуйста, не разочаровывайтесь во всех девушках на свете. Я уверена, вокруг Вас огромное количество достойных женщин», «Значит не любила,и тебя ждет новое и настоящее», «Не важно любишь или нет, ты сделала выбор, будь добра уважать его, а измена - самый низкий поступок», — утешают музыканта поклонницы.

Фото: instagram.com