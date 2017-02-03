Алексей Воробьев, который тяжело переживает расставание с возлюбленной, подвергся резкой критике подписчиков за то, что не сдерживает эмоции и публикует посты, которые, по мнению фолловеров, должны оставаться сугубо личными переживаниями. В одной из публикаций Алексей попытался объяснить свою позицию:

«Я очень долго свою личную жизнь от всех скрывал. И если кому-то не нравится то, что я пишу сейчас в своем Инстаграм, то, поймите, одну вещь - это - не для вас... это для меня и для неё, потому что мне больше некому выговориться.

Да, конечно, взрослый человек, тем более артист, должен всё держать в себе, выходить на сцену и улыбаться. Но я сейчас не на сцене, так что я дико извиняюсь...».

Увы, слова Воробьева не были услышаны фолловерами, которые продолжили критиковать Алексея за несдержанность:

«Может уже хватит "плакать"? Мужчина ты или нет?», «Ха, впервые вижу чтобы мужчина ТАК убивался из-за девушки», «Молодой человек, что же вы так убиваетесь - вы же так не убьетесь!», «Фу фу фу таким быть», «Надо перестать об этом говорить! не мучай ни себя, ни нас!!!»

Алексей, устав от насмешек хейтеров опубликовал снимок, на котором выглядит похудевшим и усталым, но держит «отрепетированную улыбку» для любителей милых селфи.

«Вы же любите милые селфи, да? Пожалуйста, друзья. Ничего более настоящего чем эта отрепетированная годами полуулыбка с лёгким прищуром, вы не заслуживаете», — подписал фотографию Воробьев.

Ранее стало известно, что возлюбленной, разбившей сердце Алексею, оказалась Диана Иваницкая-Шорикова. Девушка подверглась резким нападкам фанатов Воробьева, так, что певцу пришлось вмешаться и сообщить, что Диана не имеет отношения к его любовным страданиям, впрочем, в это мало кто поверил.

«Зачем рушить репутацию девушки, которая тут абсолютно ни при чём. Диана Иваницкая не является моей бывшей девушкой.

Я публичный человек, и не могу с вами не делиться, потому что если я этого не сделаю, это будет придумано за меня. Но я не из тех людей, которые, как маленькие дети, тычут пальцем на другого со словами "вот кто меня обидел!". За меня не надо ни вступаться, ни мстить. И обзывать ту девушку последними словами имею право только я, и никто другой. Потому что никому другому она ничего плохого не сделала.

У неё своя жизнь, и если я готов нараспашку открывать свою, в которой ей больше нет места, это не значит, что я имею право рушить ту жизнь, которую она получила без меня».

Фото: instagram.com