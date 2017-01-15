Не всем везет в любви, даже таким красавцам, как Алексей Воробьев. В прошлом месяце Алексей показал в своем Instagram фотографию девушки модельной внешности. Сердца фанаток были разбиты: как оказалось, это новая возлюбленная Воробьева, Но, к сожалению, счастье оказалось недолгим. Алексей Воробьев расстался с девушкой, сообщает сайт WMJ.ru.

Фото опубликовано Алексей Воробьев-. (@mr.alexsparrow)Янв 15 2017 в 1:07 PST

«Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю... Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки - лучше предупреждайте о своих намерениях», — цитирует слова певца издание.

Фото опубликовано Алексей Воробьев-. (@mr.alexsparrow)Янв 15 2017 в 1:19 PST

Кто эта коварная девушка, так ронявшая сердце певца, неизвестно. «Зато у остальных девушек появился шанс», — не унывают в комментариях поклонницы. К слову, его блог читает 2 миллиона подписчиков.

Фото опубликовано Алексей Воробьев. (@mr.alexsparrow)Янв 13 2017 в 12:20 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com