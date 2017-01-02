Решившая триумфально вернуться на сцену 67-летняя певица Алла Пугачева не устает поражать фанатов. В этот раз они восхитились новым снимком Примадонны, на котором та изображена в джинсах и кедах, в окружении друзей.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna)Дек 31 2016 в 2:40 PST

Эта фотография со встречи Нового года появилась в блоге Александра Буйнова, после чего ее опубликовали на странице фан-клуба певицы. Поклонники восхитились, как молодо их любимица выглядит даже по сравнению с собственным мужем, 40-летним шоуменом Максимом Галкиным.

Впрочем, самым преданным известно, что эта пара прекрасно дополняет друг друга. Молодая и задорная Алла Борисовна обожает заниматься детьми и творчеством, а взрослый и серьезный Максим вникает во все ее дела и дает мудрые советы. В семье царит гармония, и это очень важно.

Весьма гармонично Пугачева выглядит в рваных джинсах, футболке и кедах. Нравится ли вам ее образ?

Фото: instagram.com