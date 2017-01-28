Анастасия Волочкова имеет не только армию фанатов, но и армию недоброжелателей. Ее фотографии часто критикуют, а наряды тщательно рассматривают и обсуждают. Анастасия часто говорила, что такие заявление ее не беспокоят, и часто пишет, что она не обращает внимание на злых людей.

В этот раз Анастасия не побоялась сфотографироваться голой. Она выложила снимок в бане, на котором она прикрывается веником.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 27 2017 в 4:36 PST

«Пока льется злоба многих.., пусть моя доброта вас согреет... Вы какие веники любите? Я-пихтовые и дубовые!» — заявила балерина.

Негативные комментаторы на этот раз «не парились», лишь изредко проскальзовало: «Злобы уже и нет.....сожаление и разочарование». А вот армия поддержки написали множество слов поддержки. «Злобные вообще не понимаю за чем пишут .пройдите мимо ! Я тоже вот хочу к Насте в баньку)))!», «умница и красавица! любо посмотреть! глаз радуется», «С легким паром! А, мы любим липовые, пихтовые и березовые венички», — пишут ей. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 24 2017 в 8:19 PST

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова раскрыла тайны своей стройной фигуры. Она призналась, что все время сидит на диетах.