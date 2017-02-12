Теперь официально подтверждено, что Андрей Аршавин стал папой в четвертый раз

Андрей Аршавин снова стал отцом. Об этом сообщила его жена Алиса Казьмина в своем микроблоге, пишет сайт WMJ.ru.

Ранее появлялись сообщения, что в их семье родился мальчик. Об этом рассказали коллеги-футболисты. Однако позже Аршавин опроверг эти слухи. Теперь же можно с уверенностью сказать: у Алисы и Андрея родилась дочь.

Подробности и имя новорожденной не разглашаются.

Напомним, что скандальное расставание телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина произошло два года назад. Футболист оставил троих детей и ушел к Алисе, у которой уже было двое детей. Для скандально известного российского спортсмена это первый официально зарегистрированный брак.

Фото: instagram.com, соцсети