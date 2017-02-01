В семье Андрея Аршавина произошло пополнение: 31 января супруга Алиса подарила ему сына. Футболист находится на сборах в Турции, но вполне возможно, что его отпустят пораньше, для того, чтобы он мог встретить жену с ребенком.

Коллеги уже поздравили счастливого отца: «У Андрея сегодня родился сын. Мы с командой уже поздравили его».

Отметим, что новорожденный стал для спортсмена четвертым ребенком, а для его жены - третьим.

О беременности Алисы Казьминой стало известно во время церемонии бракосочетания журналистки с футболистом Андреем Аршавиным - свадебное платье невесты не скрывало округлившийся животик.

Напомним, что за плечами у Андрея Аршавина громкий скандал после расставания с матерью трех своих детей Юлией Барановской.

Фото: globallookpress.co, соцсети