Андрей Малахов удивил своих подписчиков, опубликовав снимок на котором он не блещет мускулами, как обычно, а сидит на полу среди разбросанных кубиков.

«Мне 2 года и я глажу себя по голове, когда мамины подруги говорят: какой хороший мальчик!», — подписал архивную фотографию Малахов.

Фолловеры выразили свой восторг и умиление: «Чудо мальчик», «А щечки то какие», «Совсем не изменился, такой же хорошенький!!!», «Почти не изменился,а главное стал Хорошим Мальчиком, и уже тёти гладят по голове». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Как сообщает сайт Letidor.ru, в одном из интервью ведущий рассказал прессе, что с появлением персонального блога он стал гораздо более популярен среди юных девушек. По словам Малахова, теперь на улице к нему стали подходить девочки в возрасте 13-14 лет.

«Если раньше они кидались за автографом со словами: «Моя бабушка смотрит вас!», то теперь эта фраза звучит реже, они просто со мной фотографируются».

Фото: instagram.com