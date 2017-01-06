Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Instagram рождественское фото, на котором позирует в момент приготовления ужина. В шутливой форме Андрей сравнил себя со знаменитыми шеф-поварами.

«Готовлю Рождественский ужин: похоже скоро Джейми Оливеру, Гордону Рамзи и Алену Дюкассу придется подвинуться в списке лучших поваров мира», — оставил ироничную подпись к снимку Малахов. Кроме этого, телеведущий снабдил запись хэштегами #едадляпохудения #скромностьукрашает.



Фото пришлось подписчикам «по вкусу», в комментариях они сообщили, что нисколько не сомневаются в кулинарных способностях звезды, а многие уже просят рецепты и меню рождественского ужина Малахова.

«Супер....осталось только рецепт от Вас получить, ну или хотя бы меню предстоящего Рождественского ужина», «С Рождеством Вас. Счастья и любовь в Ваш дом», «Андрей, Вы и на кухне шикарно смотритесь!».

Фото: instagram.com