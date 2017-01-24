Голливудская актриса Анджелина Джоли выбрана лицом, представляющим новый аромат Guerlain, который обещает стать событием этой весны.

«Имеем честь сообщить, что Анджелина Джоли станет нашей новой иконой и представит аромат для женщин», — заявили представители бренда.



Название парфюмерной композиции, а также ее описание пока держатся в секрете. Известно лишь, что создателем аромата станет легендарный Тьерри Вассер, который занимает должность ведущего парфюмера дома Guerlain с 2008 года, а ранее разрабатывал парфюмерные композиции, ставшие бестселлерами многих брендов: Poeme и Hypnose (Lancôme), Alchimie (Rochas), Hot Couture (Givenchy), Dior Addict (Dior).

Кроме этого сообщается, что Джоли намерена потратить гонорар на благотворительные проекты, которые, как известно, стали основной деятельностью актрисы.

Фото: globallookpress.com, instagram.com