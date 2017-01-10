Ани Лорак опубликовала новое фото с дочерью. На снимке, размещенном в Instagram певицы, Ани держит за руку дочь Софию на фоне нарядной рождественской елки.

Фолловеры сошлись во мнении, что обе «девушки» настоящие красавицы, и что малышка София заметно подросла и стала похожа на маму.

«Тепла и любви вашему дому! Когда люди берутся за руки, тогда любые трудности по плечу», — подписала снимок Ани.



«Две красавицы! София очень похожа на вас, она очень красивая», «Какая прелесть», «Девочки красотки!», «Какое тёплое фото. Наши любимые девочки», — прокомментировали подписчики.

За несколько минут публикация собрала более 20 тысяч лайков.

Певица Ани Лорак и ее супруг Мурат Налчаджиоглу начали готовиться к Новому году за месяц, чтобы успеть купить необычный подарок пятилетней дочери, которая поросила...замок!

«У нее такое интересное желание было, что нам с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак - прим. ред.) пришлось расшифровывать его. "Робот, какая-то собака с вертолетом и все это вместе". Потом мы поняли, что это герой из мультика. И исполнили желание. А еще она попросила большой резиновый замок. Именно резиновый. Мы ночью с Каролиной поехали его искать. Продавцы улыбались: "Вы самый большой замок купили, который только бывает!". Первая недвижимость дочки, можно сказать», — рассказал журналу «СтарХит» Мурат Налчаджиоглу.

Фото: instagram.com