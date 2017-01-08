Певица Ани Лорак и ее супруг Мурат Налчаджиоглу — родители пятилетней Софии. Они за месяц до Нового года начали готовиться к покупке подарков. Пришлось расшифровывать письмо Деду Морозу и угадывать, что же хочет дочка.

«У нее такое интересное желание было, что нам с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак - прим. ред.) пришлось расшифровывать его. "Робот, какая-то собака с вертолетом и все это вместе". Потом мы поняли, что это герой из мультика. И исполнили желание. А еще она попросила большой резиновый замок. Именно резиновый. Мы ночью с Каролиной поехали его искать. Продавцы улыбались: "Вы самый большой замок купили, который только бывает!". Первая недвижимость дочки, можно сказать», — рассказал журналу «СтарХит» Мурат Налчаджиоглу.

Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak)Дек 30 2016 в 9:05 PST

Под елкой девочка обнаружила заветные подарки и прыгала от счастья. Правда, хотела открыть и остальные подарки, думая, что все они для нее. Сейчас семья Ани Лорак находится в Сочи. Ани выступала на рождественском фестивале, а дочь смотрела ее выступление по телевизору.

Видео опубликовано Ани Лорак (@anilorak)Янв 7 2017 в 12:14 PST

«Мамочка, ты выступила лучше всех!», — сказала в камеру София. Эту видеозапись Лорак выложила у себя в Instagram.

Фото: instagram.com, globallookpress.com