Актриса Анна Банщикова станет мамой в третий раз. Об этом стало известно после премьеры фильма Эмира Кустурицы «По млечному пути», на которой присутствовала Анна, которая уже не скрывала своего интересного положения.

Стало известно, что Анна Банщикова и ее супруг, адвокат Всеволод Шаханов, уже знают пол будущего ребенка. Как сообщает издание «7Дней», это будет девочка. В семье пары подрастают двое мальчиков: девятилетний Михаил и семилетний Александр, поэтому супруги очень рады ожиданию девочки.

Анна и Всеволод познакомились в 2006 году, ранее актриса состояла в браке с музыкантом Максимом Леонидовым. По слухам, именно Банщиковой Максим посвятил свою знаменитую песню «Девочка-видение».

Фото: eastnews.ru