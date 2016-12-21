Анна Хилькевич, наконец, решила показать лицо своей малышки. «Ох, ребят))) все-таки имеете вы влияние на нас. Прошел всего лишь год, как мы доверились вам и решили показать вам самое дорогое, что есть у нас....нашу дочку Арианну. Было много разных моментов почему мы не хотели показывать ее это время..)) но вы сильней или может волосики отрасли у нее уже прилично, но итог один- больше никаких детских затылков на фото... почти», — написала она.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Дек 21 2016 в 5:22 PST

Подписчики гадают, на кого больше похожа малышка. «Господи, какая прелесть», «Губки мамины», «Вааааау, какая она красивая!! На тебя ооочень похожа», «Какая классная, и голубоглазая. А я думала Папа переборет», «Ааа прелесть )) Тьфу-тьфу, как бы не сглазить ее )) Такая же красивая как мама, в милая как папа )) Счастья вам , пусть дочка будет у вас будет большая, пускай не болеет, чтобы все было у вас хорошо )) Вы мои любимые», — пишут они.

«Обращаюсь к журналистам. Вы знаете, что распространение заведомо ложной информации карается законом!?С чего вы взяли, что мы с мужем на грани развода? С чего это, ребят?))) Ну, вы хоть статью сначала прочтите, а потом уже пишите свои статьи. Понаберут, тоже мне. Люблю тебя, мой @mr.Ar4i и нашу #МалышкаРи», — добавила она.

Видео опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Дек 20 2016 в 9:30 PST

Фото: instagram.com