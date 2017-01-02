Новогодние каникулы Анна Хилькевич с семьей проводит в Тайланде. Вчера актриса побывала в местном супермаркете. «О, супермаркет с изобилием яств, продуктов и розовыми яичками, ты разбил мое сердце», — пошутила она.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Янв 1 2017 в 2:55 PST

Но поклонникам Анны не до шуток. «Розовые яички, красивые снаружи, страшные внутри», «Вам не говорил, ваш гид, что нельзя есть розовые яйца в Тае?», «Анют, ты не в курсе, почему эти яйца розовые, чтоли? Это же тайский деликатес, они 100 дней лежат в специальной смеси, протухают внутри, меняют свою структуру, становятся внутри черными и как желе... в общем, я не рискнула бы пробовать», — предостерегают они ее.

Загадочная смесь — «рассол», содержащий гидроксид натрия, в котором яйца томятся без доступа к кислороду от 10 дней. Изменения, которые происходят внутри скорлупы (содержимое темнеет и становится похожим на желе), позволяют намного увеличить срок хранения яиц. В народе розовые снаружи и черные внутри яйца называют вековыми или тысячелетними. Традиционно их «мариновали» в смеси из чая, извести, соли, золы и глины, а после закатывли в рисовую шелуху и солому и в корзинах закапывали в землю, где они могли храниться вплоть до 3-х лет, сообщают знатоки интересных фактов.

Реакция неподготовленного организма может быть неожиданной из-за большого содержания в них оксида цинка, но тайцы считают это блюдо деликатесом, едят как закуску с соусом из сои и уксуса, добавляют в супы, салаты, каши.

Позже звезда опубликовала еще одну семейную фотографию. «А это бешеная семейка на выезде. Что я отвечаю за еду - это ясно сразу», — прокомментировала она.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Янв 1 2017 в 6:00 PST

«Как вам розовые яйца? Шокирующая Азия», — с нетерпением ждут поклонники. Ответа актриса пока не дала.

Фото: instagram.com