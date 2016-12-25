Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич очень любит проводить время с годовалой дочкой Арианной. Однако у артистов обычно ненормированный график. Поэтому приходится работать и по выходным. Хилькевич не смогла отказаться от возможности побыть с дочкой и взяла ее с собой на работу.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Дек 25 2016 в 12:38 PST

«А кто это у нас тут приехал с мамой на рабоооооооооту??? ну, настоящая девочка)) пока маму гримировали, дочка сидела спокойно, разглядывала кисточки и жевала хлеб! а все почему? Правильно) потому что выходные нужно проводить с семьёй», — написала Анна под фотографией дочки. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Звезда сериала «Универ» не так давно решилась показать лицо наследницы. Только после того, как ей исполнился 1 годик, Арианна появилось на обложке журнала.

Фото: instagram.com