Актриса Анна Хилькевич вчера испытала настоящий шок. Оказалось, что у нее есть настоящая копия, ее двойник. Она разместила фотографии девушки, точь-в-точь похожей на нее. Этого двойника нашли ее поклонники и прислали ей в личные сообщения.

«Я сама прям даже немного...эээм...засомневалась) Мааааам, что скажешь? я же одна такая у тебя?!)) или нас в роддоме разделили?)» — написала Анна в своем блоге.

Фото опубликовано MICHAELA WAIN (@michaelawain)Фев 9 2017 в 11:55 PST

«Сестрой-близняшкой», как назвали девушку фанаты российской актрисы, оказалась австралийская фотомодель Микаэла Вэйн. Сходство блондинок поразительное.

«О, Боги! ничего себе как похожа!!!тоже красотка!», «Вот это да! Двойник!», «Фигура другая! Не очень-то и похожи... Да и вообще, Анюта самая классная!!!», — пишут ей фанаты.

Фото опубликовано MICHAELA WAIN (@michaelawain)Фев 9 2017 в 12:53 PST

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Фев 6 2017 в 8:03 PST

А вы как думаете, похожи девушки?

Фото: instagram.com