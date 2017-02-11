Актриса Анна Хилькевич вчера испытала настоящий шок. Оказалось, что у нее есть настоящая копия, ее двойник. Она разместила фотографии девушки, точь-в-точь похожей на нее. Этого двойника нашли ее поклонники и прислали ей в личные сообщения.
«Я сама прям даже немного...эээм...засомневалась) Мааааам, что скажешь? я же одна такая у тебя?!)) или нас в роддоме разделили?)» — написала Анна в своем блоге.
«Сестрой-близняшкой», как назвали девушку фанаты российской актрисы, оказалась австралийская фотомодель Микаэла Вэйн. Сходство блондинок поразительное.
«О, Боги! ничего себе как похожа!!!тоже красотка!», «Вот это да! Двойник!», «Фигура другая! Не очень-то и похожи... Да и вообще, Анюта самая классная!!!», — пишут ей фанаты.
А вы как думаете, похожи девушки?
Фото: instagram.com