30-летняя Анна Хилькевич отправилась с семьей на новогодние каникулы в Тайланд. Актриса поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram новым снимком, который уже собрал более двухсот тысяч лайков. В кадре Анна позирует вместе со своей маленькой дочерью Арианной, причем обе они наряжены в одинаковые розовые купальники.

«Одеться одинаково это, конечно, одна из прелестей иметь дочку», — подписала фото Анна.



Стоит отметить, что личико Арианны не спрятано, как обычно, а всего лишь прикрыто модными солнцезащитными очками.

«Зайчики», «Красоточки», «Принцессы», «Куколки», — нежно воркуют подписчицы.

Впрочем, нашлись и критики, которые разглядели под купальником малышки памперс: «И памперс под купальник по русски», «И в памперсе», «А памперс зачем под купальник?». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Кроме этого, фолловеры заметили, что Анна снова похудела и посоветовали ей вовремя остановиться в погоне за идеальной фигурой.

Фото: instagram.com