45-летняя оперная дива Анна Нетребко отдыхает от гастролей и выступлений. Певица проводит много времени со своим сыном Тьяго, стараясь воспитать мальчика разносторонне талантливой личностью. В своем Instagram Анна поделилась снимками, на которых они с сыном осваивают выжигание по дереву.

«Сегодня мы в первый распробовали выжигание по дереву!!! Очень интересно», — подписала снимки Анна.



Поклонники певицы были удивлены ее художественными способностями, а также отметили, что Анна постоянно находится рядом сыном.

«Как приятно: вы всё время с сыном на фото», «Здорово! Видно, что Тишеньке понравилось! Надо тоже попробовать со своим сыном, это развивает концентрацию внимания и моторику, как раз то, что необходимо нашим детям! А ещё открывает новые способности в наших детях!», «Да Вы, Анечка,—художник!», «Талантливый человек, талантлив во всем!», «Анна замечательно, будет свободное время попробуйте написать картину, успех будет огромный,не держите в себе это!», — восторженно прокомментировали подписчики.

Похоже, Анна серьезно заинтересовалась прикладным творчеством. На днях она рассказала, что с удовольствием обсуждает свои концертные наряды с дизайнером, а в подтверждение своих слов опубликовала снимок с дизайнером Ириной Витязь.

«Сегодня в гостях у дизайнера Ирины Витязь. Будем шить новые концертные платья! Ура!».

Фото: instagram.com