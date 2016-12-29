Популярная певица Анна Седокова скоро станет многодетной мамой, уверены российские СМИ. Вот уже 5 месяцев она скрывает свое «интересное положение», сообщает «Лайф».

У бывшей участницы «ВИА Гра» уже есть две дочери: 12-летняя Алина от покойного ныне футболиста Валентина Белькевича и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Отцом третьего ребенка называют нового бойфренда Анны, с которым она познакомилась на музыкальной премии RU.TV в мае этого года и уже собирается замуж.

Однако в разговоре с WMJ официальный представитель певицы Анна Привалова сообщила, что это — очередные слухи. У Седоковой очередной карьерный взлет, плотный рабочий график и рождение ребенка в него пока не входит.

Сумасшедший день . Только отсняли новую коллекцию и сразу на концерт . Люблю вас Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 29 2016 в 9:21 PST

Кроме того, в Instagram певицы недавно появилась фотография, на которой видно, что животик звезды абсолютно плоский.

Сделать секси фото , поднять попу с белоснежного ковра и оправиться на студию записывать новую нереальную песню в предпоследний день года - #DONE Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 27 2016 в 6:11 PST

Фото: instagram.com