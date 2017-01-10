Сегодня в своем блоге популярная певица Анна Седокова написала открытое письмо. В нем она призналась, что не хочет, чтобы ее считали содержанкой. Она уверена, что женщина должна зарабатывать себе сама на маленькие и большие удовольствия.

«Совместимы ли любовь и деньги ? Безусловно. Но только вот ты должна зарабатывать сама .)) На туфли или на производство - решать тебе . Но любая зависимость , рано или поздно губит отношения и заставляет другого человека чувствовать чрезмерную власть . И в любой сложной ситуации , трудно этим не воспользоваться», — размышляет Анна.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 7 2017 в 11:26 PST

«Я недавно прочла , что Наталья Водянова делит расходы со своим мужем , достаточно обеспеченным мужчиной. А мы все время либо пашем сами , покрывая все домашние расходы живя со слабым мужчиной . Либо встречая сильного кричим - Он мне должен , он мужчина , пусть все оплачивает ! Но я абсолютно уверенна, что настоящие прочные отношения не должны строиться на "я все смогу сама" или "ты мне обязан "», — делится наблюдениями звезда.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)Июл 6 2016 в 10:37 PDT

Седокова призвала своих подписчиц быть независимыми, но женственными. «Настоящего мужчину никогда не остановит любимая работа любимой женщины . Он будет ее поддерживать и помогать , понимая и ценя , что ОНА его женщина пытается не сбрасывать все заботы на него .) А настоящая женщина всегда сумеет найти способ показать своему мужчине , насколько ОН важнее ее любимой работы», — уверяет певица.

«Я отказываюсь сейчас рассматривать модель поведения - я красивая пусть меня содержит», — подытожила она.

Фото: instagram.com