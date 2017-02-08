Певица наконец призналась, что в скором времени снова станет мамой

34-летняя Анна Седокова преподнесла своим поклонникам сюрприз: певица призналась, что ждет третьего ребенка.

«С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью. Вы уж простите меня,что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство!», — подписала снимок, на котором позирует с довольно большим животом, Седокова.

Меньше, чем за час публикация собрала более 50 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

«Умница! Просто нет слов!», «Боже, как же это прекрасно», «Анечка, вы большая молодчинка!!! У такой красивой девушки должно быть побольше деток!!!», «Круто. Вы самая красивая беременная женщина», «Ого, новость! Супер! Везения и удачи, главное здоровья! Пусть с этим мужчиной вы проживете счастливую и долгую жизнь», — восторженно комментируют фолловеры.

Певица воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений: тринадцатилетнюю Алину, отцом которой является футболист Николай Белькевич, и пятилетнюю Монику, рожденную в браке с Максимом Чернявским.

Имя отца будущего ребенка певица пока не назвала. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова мало рассказывает о своей личной жизни, известно, что ее возлюбленный очень интересный мужчина: однажды он подарил ей, по словам певицы, тысячу роз, которые даже не поместились в кадр.

Фото: instagram.com